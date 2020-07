Rock of Ages 3 : Make & Break disponible sur Nintendo Switch

Si vous êtes du genre à adorer construire des éléments pour tout détruire dans la foulée, Rock of Ages 3 : Make & Break devrait vous apporter une bonne dose de satisfaction. Disponible depuis le 21 juillet sur Nintendo Switch et diverses autres plateformes, les développeurs ACE Team et Giant Monkey Robo nous offrent ce jour un ultime trailer de présentation à retrouver ci-dessous.

Rock of Ages 3: Make & Break revisite les genres stratégie et jeu d’arcade de ses prédécesseurs tout en apportant des innovations à la série, comme son solide créateur de niveaux. Les fans auront désormais la chance de pouvoir créer leurs propres courses et les partager avec la communauté de Rock of Ages 3: Make & Break, leur offrant ainsi une rejouabilité infinie. Les joueurs pourront alors donner vie à leurs rêves ou à des défis d’une difficulté cauchemardesque.

Au delà du créateur de niveaux, les joueurs auront droit à de tous nouveaux modes de jeux. Ceux-ci incluent par exemple Humpty Dumpty, dans lequel les joueurs auront pour mission de livrer l’oeuf tristement célèbre jusqu’à la ligne d’arrivée tout en évitant qu’il ne se brise après deux impacts. Le mode Avalanche propose aux joueurs de construire leurs propres tours de défense contre toute une bande de rochers en colère fracassant tout sur leur passage.

Tous ces modes et d’autres surprises attendent les joueurs dans Rock of Ages 3: Make & Break, notamment son mode Campagne délirant qui revisite l’Histoire avec quelques petits ajouts. Est ce que Abraham Lincoln a vraiment rencontré une boulette de viande géante capable d’écraser une ville entière ? Dans Rock of Ages 3: Make & Break, la réponse est oui.

Avec plus de 20 types de rochers à sélectionner, un choix infini de niveaux grâce aux circuits créés par les joueurs et une Campagne réinventant l’histoire et les légendes célèbres, les joueurs ne seront pas en reste pour s’amuser dans Rock of Ages 3: Make & Break.