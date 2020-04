Rock of Ages 3 : Make & Break déboule avec un nouveau trailer

Mélange atypique de Tower Defense et de stratégie, Rock of Ages 3 : Make & Break avait annoncé en mars dernier sa sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch le 2 juin 2020 . C'est via un nouveau communiqué de ACE Team et Giant Monkey Robot que nous apprenons que cette date est toujours maintenue, accompagnée d'un nouveau trailer mettant en avant le personnage de Humpty Dumpty. Nous vous laissons le découvrir ci-dessous.

Rock of Ages 3 : Make & Break est un mélange fascinant de défense et de stratégie stimulé par des rounds au rythme effréné durant lesquels la destruction à coups de rochers est reine. Grâce au tout premier éditeur de scènes de la série, l'imagination repousse les limites du jeu tandis que les joueurs construisent et partagent leurs créations toutes plus ingénieuses et folles les unes que les autres avec la communauté. Associé à une campagne inventive dont les récits hilarants d'événements historiques et mythologiques s'enchaînent, et à un ensemble de modes de jeu présentant leurs propres défis, Rock of Ages 3 : Make & Break est une ode à la créativité et au divertissement.

L’extrait met en scène toute l’étendue de la bravade du tristement célèbre Humpty Dumpty, l’arme de destruction la plus téméraire de Rock of Ages 3 : Make & Break, mais également la plus fragile de toutes. Bien qu'indéniablement élégant, ce conquérant oblong est confronté à des défis uniques dans sa mission qui le conduit à briser les remparts qui s'élèvent devant lui.