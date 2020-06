Robotics;Notes Double Pack - Le Robot Research Club s'installe sur Nintendo Switch

Amis de mécha et de visual novel, Spike Chunsoft a pensé à vous avec l'annonce de Robotics;Notes Double Pack sur Nintendo Switch et PS4 lors de la New Game+ Expo qui s'est tenue ce jour. Réunissant 2 jeux de la licence Robotics;Notes sur une seule cartouche, nous vous laissons ci-dessous un bref descriptif de chaque épisode, ainsi que le trailer de l'annonce.

Robotics;Notes Double Pack est attendu pour le 16 octobre 2020 en Europe , et sera proposé en version dématérialisé, mais aussi en version physique.

Robotics;Notes Elite Dans un avenir proche, le PhoneDroid - un appareil qui propose une réalité augmentée - a gagné en popularité à Tanegashima.

Sur cette île, le "Robot Research Club" du lycée Central Tanegashima High est sur le point de se dissoudre.

Malgré leur situation difficile, Kaito Yashio, l'un des deux seuls membres du club de robots, s'en moque et préfère jouer à un jeu de combat de robots.

Son homologue, l'imprudent chef du club Akiho Senomiya, ignore Kaito alors qu'elle s'efforce d'empêcher la dissolution du club en achevant leur robot géant.

Un jour, pour une raison étrange, Kaito trouve une annotation de réalité augmentée intitulée "Rapport Kimijima".

Elle contient des détails sur un complot impliquant le monde entier, écrit par un homme nommé Ko Kimijima.