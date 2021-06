Robodunk - Les robots feront bientôt le show sur consoles

Présent lors du Guerrilla Collective Day 2, RoboDunk est le dernier projet en date de Jollypunch Games. Mélange de jeu de basket et de Rogue Legacy où les robots se livrent une lutte sans merci autour des paniers de basket, il ne nous reste plus qu'à attendre une date de sortie, ainsi que la confirmation qu'une version Switch est bien à l'ordre du jour. En attendant, nous vous laissons découvrir ci-dessous son communiqué officiel accompagné d'un premier trailer.

ROBODUNK est un mélange de NBA Jam et de Rogue Legacy, avec des robots.

Un jeu de dunkball de combat avec des dunks hauts comme le ciel, des tacles satisfaisants et des armes explosives.

Une campagne roguelite où chaque match est différent, et où vous pouvez acheter la prochaine amélioration permanente même si vous mourez.

JUSTE... UN... PLUS... DUNK !

CAMPAGNE ROGUELITE :

● CHAQUE MATCH EST DIFFÉRENT : Choisissez votre chemin parmi des matchs aléatoires avec des récompenses, des règles, des pièges et des adversaires uniques.

● DES TONNES À DÉCHARGER : Un arbre de compétences massif et de nombreux robots à découvrir avec leur propre arbre d'amélioration.

● FAITES GRANDIR VOTRE ÉQUIPE : Vos robots montent en niveau, gagnent de nouvelles compétences et des boosts de statistiques après chaque victoire.

● COLLECTEZ LE LORE : reconstituez des infos sur les dieux et pourquoi DUNK est le sens de la vie.

● MODE SOLO OU CO-OP : Un ami peut débarquer/se retirer quand vous le souhaitez.

UN ROBOSPORT SATISFAISANT :

● DES DUNKS MASSIFS : Chargez un saut à puissance maximale, sautez du milieu du terrain et appuyez juste au bon moment pour faire exploser le cerceau.

● DES ARMES PUISSANTES : Éperonnez l'ennemi ou abattez-le avec des armes uniques, des lasers classiques aux casseroles qui tombent et aux anneaux de choc.

● NOUVEAUX MODS À CHAQUE TOUR : Choisissez des compétences et des améliorations temporaires qui changent le jeu à chaque tour : doubles sauts, passes choquantes, multiplicateurs de munitions et plus encore.

● Dangers de la scène : évitez ou exploitez les dangers de la scène comme les rouleaux à pointes, les tornades, les tremplins de saut et les météores.

● MULTIPLAYER LOCAL pour 1 à 4 personnes.

" J'adore les jeux comme Mario Strikers, c'est tellement satisfaisant de sentir les coups dans ses mains. Mais ils peuvent devenir répétitifs, surtout si vous n'avez pas d'amis à la maison", déclare Gabriele Libera, alias Jollypunch. "Je veux créer un jeu de combat sportif d'arcade qui procure cette sensation, mais qui offre aussi beaucoup de variété et de progression, que l'on joue seul ou à plusieurs."