ROBOBEAT - Les beats se déchaînent sur Nintendo Switch

Comme disait le duo iconique de CANAL +, "moi ce qui me fait vibrer, c'est les beats disco", et rien de mieux pour commencer l'année qu'un nouveau jeu de rythme au mélange assez atypique. Développé par Inzanity et édité par Kwalee, ROBOBEAT propose aux joueurs un roguelike où l'on doit shooter ses adversaires... en rythme. Sorti en mai dernier sur Steam où il a reçu des retours très positifs, le titre arrive sur Nintendo Switch et consoles concurrentes le 30 janvier 2025 . Nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Vous êtes Ace, un célèbre chasseur de prime aux trousses de sa dernière cible en date : l'excentrique robot-artiste Frazzer. Utilisez le double saut, le saut latéral, votre capacité de courir sur les murs et l'art du tir pour vous échapper de ce terrain de jeu techno, et le tout en rythme ! Préparez-vous à danser jusqu'à ce que mort s'ensuive, puis mettez-vous en tenue quand l'heure du remix sonnera dans ROBOBEAT, le titre qui allie jeu de tir et roguelite.

Tirez en rythme

Tirez à votre propre rythme grâce à la fonctionnalité de musique personnalisée. Il vous suffit de charger et modifier (ou pas) votre morceau dans notre éditeur intégré pour générer automatiquement des rythmes adaptés à votre style de jeu. Changez de piste personnalisée facilement et à tout moment sans interrompre le jeu. Cette fonctionnalité prendra en charge les fichiers .wav, .mp3 et .ogg. Tirez en rythme pour maximiser vos dégâts et raccourcir vos temps de recharge. Maîtrisez l'art des tirs chargés, des multiplicateurs de dégâts, des balles perforantes et plus encore !