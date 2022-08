Robo Revenge Squad - Le nouveau Twin Stick Shooter est disponible sur Nintendo Switch

Si vous êtes en quête d'un Twin Stick Shooter qui se joue en solo ou en co-op jusqu'à 4 joueurs, Robo Revenge Squad devrair susciter votre intérêt. Enfin disponible sur Nintendo Switch au prix de lancement de 17€, Mill Games et Rikodu vous ont préparé un trailer de lancement que nous vous laissons découvrir ci-dessous.

Ils sont venus pour s'emparer de la Terre. Tout ce qu'ils vont obtenir, c'est une bonne raclée!

Robo Revenge Squad est un jeu d'action en coopération de 1 à 4 joueurs, où tout objet peut devenir une arme. Combattez des robots extraterrestres à l'aide de robots fabriqués à partir d'objets du quotidien : réfrigérateurs, boules de disco, battes de baseball, et bien plus encore !

Votre mission : botter les fesses en métal

Déployez-vous dans la zone de mission et atteignez votre cible. Ça semble facile ? Vous rencontrerez de grands méchants aliens sur le chemin, ainsi que leurs chefs, encore plus grands et méchants. Des énigmes et des missions spéciales sont disponibles, allant de la mise en marche de chariots à la démolition de tours de destruction. Et vous devrez aussi évacuer !

Relevez un défi de taille dans le cadre de missions qui se terminent par des rencontres avec les chefs ennemis.

Armez-vous et trouvez votre style de jeu

Préférez-vous le combat au corps à corps ou à distance ? Miserez-vous sur les attaques de base ou plutôt sur les coups spéciaux ? Êtes-vous un joueur défensif, ou un Leeroy Jenkins ? Décidez et lancez-vous dans l'action, en solo ou avec des amis.

Détruisez des centaines d'ennemis. Désactivez les champs de force. Préparez des explosifs. Ou encore allez... à la pêche !? Faites tout ce qu'il faut pour sauver la planète. Et n'oubliez pas d'évacuer une fois votre mission terminée !

Débloquez des tonnes d'objets et accessoires de personnalisation

Mettez du style dans votre style de jeu ! Montez en grade et débloquez des tonnes de nouveaux gadgets, que ce soit des armes, des équipements spéciaux ou des accessoires esthétiques. Rendez votre Robo unique, créez-le à votre image.

Débloquez de nouveaux équipements pour devenir un vrai guerrier, et non un microtran-- Beurk ! Nous ne prononcerons même pas ce mot ici.

TL;DR : Tout simplement. Amusez-vous !