Riviera: The Promised Land s'offre un Remaster HD sur Nintendo Switch

Que vous ayez connu le jeu sur Wonder Swan, GBA, ou avec son remake sur PSP comme votre serviteur, Riviera: The Promised Land avait su charmer les joueurs, notamment avec un système d'évolution atypique. Dans le dernier numéros du Famitsu, il a été confirmé que le jeu de Sting Entertainment aurait le droit à une version remasterisée dès le 28 février 2024 sur les Nintendo Switch japonaises. Reste à savoir si, comme la version PSP, ce remaster arrivera un jour en Occident. Le développeur a d'ailleurs annoncé sur les réseaux sociaux que cette nouvelle version bénéficiera de plusieurs améliorations, à savoir de multiples sources de musique de fond, une interface utilisateur et des dialogues ajustés, la possibilité de sauvegarder n'importe où, plus d'options de difficulté, la synthèse d'objets, etc.

Riviera: The Promised Land suit l'histoire de deux guerriers, Ein et Ledah, qui sont envoyés dans le monde de Riviera pour enquêter sur une menace imminente. Le jeu se déroule dans un univers fantastique où les personnages doivent explorer des environnements variés, résoudre des énigmes et combattre des ennemis à l'aide d'un système de combat au tour par tour. L'histoire est centrée sur la découverte des secrets de Riviera et sur les choix moraux auxquels les personnages sont confrontés tout au long de leur aventure. Caractéristiques : Exploration : Les joueurs explorent différents environnements, tels que des forêts, des montagnes, des ruines et des donjons, en utilisant une vue en 2D. Ils peuvent interagir avec des objets et des personnages non-joueurs pour découvrir des secrets, obtenir des quêtes et des objets, et avancer dans l'histoire.

Système de choix : Le jeu présente un système de choix qui influence le déroulement de l'histoire et les relations entre les personnages. Les décisions prises par le joueur peuvent avoir des conséquences à long terme, affectant ainsi la fin du jeu.

Combats : Les combats sont basés sur un système au tour par tour. Les joueurs sélectionnent des actions telles que attaquer, utiliser des compétences spéciales, utiliser des objets ou se défendre. Chaque personnage a des compétences uniques et des capacités spéciales à utiliser en combat.

Gestion des ressources : Les joueurs doivent gérer leurs ressources telles que la santé, la magie et les objets de soin pendant les combats et l'exploration. Il est important de planifier stratégiquement l'utilisation des ressources pour survivre aux défis rencontrés dans le jeu.

Artéfacts et équipement : Les joueurs peuvent collecter des artéfacts et des équipements tout au long de leur voyage pour renforcer leurs personnages. Chaque personnage a des types d'équipement spécifiques qui influencent leurs statistiques et leurs capacités en combat.

Énigmes : En plus des combats, les joueurs rencontrent également des énigmes et des puzzles tout au long du jeu. Résoudre ces énigmes peut débloquer de nouveaux chemins, des récompenses et faire progresser l'histoire.