River City: Three Kingdoms Next dévoile sa cinématique d'introduction

La franchise River City revient avec un nouvel opus intitulé River City: Three Kingdoms Next. Attendu pour le 7 novembre sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir son trailer d'introduction ci-dessous.

A propos du jeu

Kunio, le célèbre délinquant de River City, joue le rôle de Guan Yu, le héros de la saga des Trois Royaumes pour un combat à travers la Chine Ancienne.

L’histoire commence juste après “La Bataille de Chi Bi” (ou la “Bataille de la Falaise Rouge”), et continue jusqu’au grand final de la Saga des Trois Royaumes, la “Bataille des Plaines de Wuzhang”.

Dans ce jeu, Kunio pourra se déplacer à travers les niveaux à l’aide de sa moto appelée la Jument Rouge “Red Hare”. Les joueurs pourront dévaler les routes tout en dégageant ses ennemis. Ils découvriront également de nouvelles tactiques et de nouvelles Super Attaques flashy à utiliser au combat pour vaincre les adversaires féroces qui se dresseront sur leur chemin.