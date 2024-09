River City Saga: Three Kingdoms Next se dévoile avec un nouveau trailer

Après River City Saga: Three Kingdoms sorti en 2022 sur Nintendo Switch, Arc System Works vient de dévoiler la date de sortie de la suite et conclusion de la saga des Trois Royaume, à savoir River City Saga: Three Kingdoms Next. Attendu pour le 7 novembre sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

L’histoire reprend à partir de la Bataille de la Falaise Rouge, jusqu’au grand final de la saga des Trois Royaumes: la Bataille des Plaines de Wuzhang. Avec au total plus de 100 personnages de River City, les joueurs pourront découvrir une aventure épique et pleine d’humour dans l’histoire de la Chine ancienne.