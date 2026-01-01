River City Saga: Journey to the West - Les précommandes sont ouvertes sur l'eShop

Arc System Works Co., Ltd. vient de lancer l'ouvertures des précommandes de River City Saga Journey to the West sur l'eShop de la Nintendo Switch. Pour rappel, la date de sortie est prévue pour le 4 juin 2026 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Une bande-annonce promotionnelle a également été dévoilée.

Sun Wukong, Zhu Bajie, Sha Wujing et Tang Sanzang !

Tous les personnages principaux sont des Kunio !!

Une aventure d'action-comédie déjantée et entrainante où ils partent tous vers le pays du Tianzhu (la contrée mythique de l'Inde).

1. Un action-roguelike où l’on devient plus fort à chaque run !

Gagnez en puissance à chaque tentative ! Obtenez des Techniques Secrètes auprès des divinités qui apparaissent aléatoirement au fil des niveaux pour booster vos capacités et vos stats. Avec un total impressionnant de 80 Techniques Secrètes disponibles, créez votre build ultime et balayez des hordes d'ennemis !

2. Maîtrisez 3 styles de combat distincts !

Vous commencerez l'aventure avec le véloce Sun Wukong. Au fil de l'histoire, vous débloquerez le puissant Zhu Bajie et l'expert en attaques à distance Sha Wujing. Alternez librement entre les trois Kunio et utilisez leurs points forts uniques pour conquérir chaque étape !

3. Les visages familiers de la série River City entrent dans la danse !

Les habitués de la licence font leur apparition les uns après les autres en tant que personnages du Voyage en Occident ! Parfois alliés précieux, parfois boss redoutables se dressant sur votre route... Ne manquez pas les dialogues hilarants qui rythment cette épopée !