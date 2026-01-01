River City Saga: Journey to the West débarquera début juin sur Nintendo Switch

La licence River City Saga continue son bonhomme de chemin en Occident. Arc System Works Co., Ltd. vient en effet d'annoncer que River City Saga: Journey to the West is est désormais planifié pour une sortie en Europe à partir du 4 juin 2026 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Basé sur Journey to the West (La Pérégrination vers l’Ouest), l’un des Quatre Grands Romans Classiques de la littérature chinoise, les joueurs prennent le contrôle de Kunio incarnant soit Sun Wukong, Zhu Bajie, Sha Wujing ou Tang Sanzang.

Dans la lignée de Romance of the Three Kingdoms, mais avec une approche différente, cet épisode de River City Saga est un jeu d’action roguelike en solo. Les joueurs deviennent plus puissants à chaque tentative et peuvent obtenir des Compétences Secrètes à appliquer au personnage qu’ils contrôlent.

Les habitués de la série River City font leur apparition les uns après les autres sous les traits des personnages de Journey to the West, venant parfois en aide à l’équipe de Kunio, tandis que d’autres deviennent des boss, donnant lieu à des rencontres pleines d’humour qui font tout le charme de River City !

Les joueurs commencent avec le rapide Sun Wukong, puis débloquent ensuite Zhu Bajie, axé sur la puissance, ainsi que Sha Wujing, spécialisé dans les attaques à distance, offrant ainsi 3 styles de jeu uniques pour terrasser des vagues d’ennemis !

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