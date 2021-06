River City Girls 2 et River City Girls Zero confirmés par WayForward sur Nintendo Switch

Après le succès du Beat'em up River City Girls sur Nintendo Switch et supports concurrents, WayForward vient d'annoncer non pas un mais bien deux nouveaux titres pour la franchise. Toujours en partenariat avec Arc System Works, River City Girls 2 est officiellement annoncé pour une sortie courant 2022 sur de nombreuses plateformes dont la Nintendo Switch. Le titre nous permettra de continuer les aventures de Misako et Kyoko peu après la fin du premier opus.

Reprenant peu après l'original, River City Girls 2 met une fois de plus les joueurs aux commandes de Misako et Kyoko - ainsi que de Kunio, Riki et d'autres personnages - alors qu'ils se lancent dans une toute nouvelle aventure de beat-'em-up dans les rues malfamées de River City. De nouveaux mouvements, de nouveaux ennemis, de nouvelles recrues, de nouveaux environnements et le retour d'un vieil ennemi vous attendent, avec le même sens de l'humour débridé et les mêmes combats à forte dose d'adrénaline que son prédécesseur. Le jeu proposera également un mode coopératif à deux joueurs, en local et en ligne.

River City Girls Zero quant à lui est une version localisée du titre de 1994 Shin Nekketsu Koha : Kunio-tachi no Banka, actuellement prévu pour une sortie sur Nintendo Switch à la fin de l'année 2021 .

River City Girls Zero, quant à lui, permet aux joueurs de faire l'expérience de la première fois où Misako et Kyoko ont fait équipe avec Kunio et Riki pour affronter les rues dans des combats acharnés. Si les graphismes, la musique et la jouabilité restent fidèles à la version 16 bits de la Super Famicom, cette version marque la première localisation du jeu de 1994 pour l'Occident. Une nouvelle cinématique d'ouverture, de nouvelles scènes manga et une nouvelle chanson thème de Megan McDuffee, compositrice de River City Girls, ont également été ajoutées. Partez en solo ou faites équipe avec un ami en coopération locale et découvrez comment l'histoire des River City Girls a commencé !

Comme pour River City Girls paru en 2019, Limited Run Games proposera une version physique occidentale des deux titres exclusivement sur leur boutique en ligne. Il ne faudra donc pas louper le coche si vous souhaitez absolument faire l'acquisition de ces jeux au format physique.