Rivals of Aether : Definitive Edition débarque sur Nintendo Switch

En voilà un que l'on avait pas vu venir ! Jeu de combat développé par Dan Fornace et sorti en 2017 sur Steam, Rivals of Aether s'apprête à débarquer sur Nintendo Switch. Pour l'occasion, le jeu se verra enrichi de tous les personnages et autres DLC parus à ce jour, dans une version sobrement intitulée Rivals of Aether : Definitive Edition.

Attendu pour cet été, nous vous laissons ci-dessous un trailer officiel vous en montrant un petit peu plus sur le casting de personnage ainsi que le gameplay qui vous rappelleront forcément un certain Super Smash Bros. Ne reste plus qu'à voir si l'accueil sur console Nintendo sera aussi important que sur PC.