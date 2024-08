Ritual of Raven - Un nouveau jeu de farming arrive sur Nintendo Switch

Si vous n'en avez jamais assez de jeux inspirés de Harvest Moon, Team17 Digital et Spellgarden Games viennent de dévoiler Ritual of Raven. Mêlant aventure et simulation agricole, nous n'avons pas de date de sortie précise hormis un vague 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Ritual of Raven est une simulation d'agriculture cozy, mais vous ne faites pas l'agriculture vous-même. Il s'adresse à ceux qui rêvent d'aventure et d'évasion tout en vivant leur meilleure vie de sorcière. Pendant que vous cultivez des ingrédients pour les rituels et les quêtes et que vous vous occupez de votre maison, en interagissant avec des personnages excentriques, des créatures amusantes et votre ami sarcastique, le corbeau, des événements mystérieux se produisent. Et puis il y a un mécanisme très spécial : la magie enchanteresse. Caractéristiques principales : Rencontrez de nombreux personnages avec lesquels vous pouvez vous lier d'amitié et faire du commerce.

Enchantez des créatures magiques qui vous aideront à cultiver les ingrédients de vos rituels et à compléter votre livre des ombres.

Commandez à la lune de changer sa phase pour répondre à vos besoins !

Interagissez avec les portails qui ont surgi à travers la terre.

Décorez non seulement votre ferme, mais aussi le monde magique qui l'entoure, à votre guise grâce aux nombreuses options de personnalisation.

Explorez le monde magique qui vous entoure.