Risk System, un nouveau shmup s'annonce sur l'eShop

Nouveau Shmup (Shoot'em Up) sur Nintendo Switch à l'horizon mon capitaine ! Risk System va débarquer sur l'eShop le 15 juillet prochain au prix de 9,99 euros (le jeu est d'ores et déjà précommandable), le titre est développé et édité par Newt Industries dont c'est le tout premier jeu, vous proposera d'incarner Alys, une jeune pilote immunisée aux parasites qui infestent les niveaux du jeu et que vous allez devoir combattre. La bande-annonce de gameplay ci-dessous devrait vous permettre d'avoir un bel aperçu du gameplay très nerveux du titre et de son univers, à la fois graphique et sonore.

Serez-vous à même d'abattre tous vos ennemis dans des niveaux plus nerveux et les uns que les autres ?