Risk of Rain revient sur Nintendo Switch dans une version "Returns"

Sorti sur Nintendo Switch le 20 septembre 2018 Risk of Rain, un jeu indépendant mélangeant plateformes, action et roguelite en multijoueurs a su rencontrer son succès et conquérir le cœur des fans, et ce à tel point qu'un Risk of Rain 2 est lui aussi sorti sur Nintendo Switch le 30 août 2019 (assorti d'une version physique contenant les deux jeux).

Aujourd'hui les développeurs du jeu Hopoo Games and Gearbox se sont associés pour annoncer le retour du premier épisode dans une nouvelle version Risk of Rain Returns qui sortira sur Nintendo Switch en 2023 . Au menu, une refonte graphiques et moult nouveaux éléments permettant aux joueurs de découvrir et redécouvrir ce classique.