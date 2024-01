Rising Lords se lance sur Nintendo Switch en vidéo

Aussitôt annoncé, aussitôt sorti sur l'eShop de la Nintendo Switch. Le tout premier titre développé par Argonwood Rising Lords est désormais disponible sur la console hybride au prix de 16,99 euros, le jeu bénéficie en effet d'une petite ristourne jusqu'au 1er février prochain avec 15% de réduction sur son prix de base de 19,99 euros.

Argonwood est une équipe de développeur basée à Cologne en Allemagne et Rising Lords va vous permettre de diriger votre propre royaume, de la production de ses biens de consommation jusqu'au placement de ses unités, en solo ou à quatre joueurs. À l'occasion de sa sortie, ses développeurs vous ont mijoté une petite bande-annonce de lancement à visionner ci-dessous.

Envoyez vos serfs mourir en votre nom... ou laissez-les prospérer, et utilisez-les à votre avantage !

Prélevez taxes et impôts. Décidez la taille des rations et combien on travaille aux champs. Forgez des armes, rassemblez des armées et construisez de grandes villes fortifiées. Aidez votre peuple à devenir des chevaliers, ou larguez-les sur un champ de bataille au loin, mais faites attention : même les paysans les plus humbles finiront par se révolter...

Soyez prêt à étendre votre royaume ou à défendre vos provinces ! Vos alliances avec d'autres seigneurs ne sont pas éternelles et vous vous trouverez tôt ou tard face à eux sur le champ de bataille. Assemblez une armée équilibrée, donnez-vous l'avantage grâce aux cartes du système de compétence et lancez-vous dans un combat à mort contre vos ennemis lors d'affrontements tour par tour et case par case très tactique.

En plus de son mode campagne, Rising Lords dispose d'un mode multijoueur très performant. Faites une partie rapide, ou bien passez-y toute une soirée, voire plus ! Manipulez vos amis grâce aux unités spéciales et répandez de fausses informations. Faites-leur payer l'effronterie dont ils font preuve en remettant en question votre droit de régner !

Caractéristiques

- Étendez votre royaume : jonglez entre production, collecte de ressources, construction, diplomatie et trahison, impôts et rations ; autant d'éléments essentiels au succès de vos provinces

- Tactiques avancées : utilisez les contres appropriés, le moral, le terrain et vos cartes pour avoir le dessus même dans les cas les plus désespérés

- Faites vos preuves : utilisez un panel d'unités uniques pour avoir l'avantage et triomphez dans les modes spéciaux comme l'Île aux défis ou Invasion

- Jusqu'à 4 joueurs en même temps : pas besoin d'attendre que chacun finisse son tour

- Personnalisation : trouvez une apparence et des compétences sur mesure pour votre leader et concevez troupes et cités parfaites