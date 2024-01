Rising Lords - La guerre médiévale s'invite sur Nintendo Switch

Développé par Argonwood et édité par Deck 13 Sportlight, Rising Lords se présente comme un jeu de stratégie de déroulant dans un univers médiéval. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents le 18 janvier prochain, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation du jeu ci-dessous.

Participez et évoluez

Plongez dans le monde médiéval et passionnant de Rising Lords en jouant le rôle d'un seigneur qui cherche à gravir les échelons et à acquérir plus de pouvoir dans le royaume. Affrontez d'autres seigneurs, augmentez la production, la collecte de ressources, la diplomatie et la trahison, les impôts et les rations, et bien plus encore. Parmi les nombreux modes à explorer, citons la campagne/multijoueur, les batailles rapides qui mettront à l'épreuve votre sens de la stratégie.

Le mélange unique de présentation au tour par tour de type carte/plateau et de gameplay complexe confère à Rising Lords une atmosphère somptueuse et ambiante dans une expérience de jeu numérique qui laissera les joueurs heureux et captivera même de nombreux nouveaux joueurs qui ne sont pas familiers avec cette expérience multigenre.