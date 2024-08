Rise Eterna War sera disponible fin août sur Nintendo Switch

Se déroulant peu avant les événements de Rise Eterna, Tactical-RPG sorti en mai 2021 sur Nintendo Switch, Rise Eterna War s'apprête à sortir sur Nintendo Switch et supports concurrents à partir du 22 août 2024 au prix de 9,99€. En attendant, vous pouvez découvrir le premier opus au petit prix de 1,99€, et visionner le trailer de lancement de ce nouvel opus ci-dessous.

Rise Eterna War raconte l'histoire sanglante d'Arthbane, un grand général qui a mené la dernière bataille pour reprendre sa patrie, Ars Rare, aux envahisseurs étrangers. Incarnez Arthbane, dix ans avant les événements de Rise Eterna, ralliant des loyalistes dans une tentative désespérée de s'emparer de la capitale, Gaiacus.

Guidez la campagne d'Arthbane contre l'armée d'occupation athracienne, en équilibrant stratégie et ressources pour vaincre des généraux rivaux rusés. Recrutez jusqu'à 16 unités et visitez la charrette pour nourrir vos troupes. Rassemblez 11 héros légendaires - nouveaux et anciens - et menez-les au combat à travers plus de 40 missions.

En mettant l'accent sur un gameplay innovant, Rise Eterna War mélange la stratégie en temps réel, les mécanismes de deck-building et la gestion des ressources. Plongez dans une préquelle dramatique, axée sur les personnages, qui révèle les démons intérieurs d'un antihéros complexe pleurant la chute de sa nation. Découvrez le précurseur d'un mouvement de résistance légendaire à travers des heures de récit sombre et chargé d'émotions.