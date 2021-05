Rise Eterna - Découvrez les deux premières missions du jeu en Français

Tactical-RPG développé par Makee, rendant hommage aux classiques du genre de l'ère 16 bits, Rise Eterna est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Se déroulant dans le royaume d'Ars Rare, envahi il y a 35 ans de cela par l'Empire Athracien, nous suivons les aventures de la jeune Lua et d'un ex-brigand dénommé Natheal. L'objectif est de découvrir la sombre histoire qui unit ces deux âmes tout en se rebellant contre l'Empire.

Disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de base de 19,99€, le jeu est actuellement en promotion à -50% si vous avez acheté précédemment un des divers jeux de l'éditeur Forever Entertainment. Voici une liste des quelques jeux permettant d'obtenir la promotion ;

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur Rise Eterna, nous vous laissons découvrir ci-dessous notre vidéo de gameplay maison, couvrant les deux premières missions du jeu. Point important à souligner, Rise Eterna est disponible sous-titré en Français.

Nourrissez votre nostalgie grâce à ce jeu inspiré des plus grands titres classiques. Partez à l'aventure, rencontrez des personnages uniques et plongez dans un scénario captivant.

Recrutez jusqu'à 14 personnages, chacun avec ses capacités uniques, et battez votre pire cauchemar lors de combats épiques. Découvrez une histoire sombre et mature centrée sur la relation entre deux âmes égarées qui tentent de découvrir le sens de leur vie et se battent côte à côte.

FONCTIONNALITÉS

Construisez votre armée: 14 personnages et d'innombrables possibilités de personnalisation. Apprenez des compétences, recrutez des héros uniques et préparez-les au combat. Transformez-les en machines de guerre, l'Empire mérite votre colère.

Artisanat : développez vos personnages avec des pierres précieuses, composées de nombreux ingrédients trouvés lors des batailles.

Une histoire riche : vivez et partagez ces moments critiques dans la vie de Lua et Natheal.

Contenu caché : pourrez-vous trouver tous les personnages et défis cachés ? Le jeu est encore plus profond que vous pourrez le penser au premier abord, cherchez partout et devenez le champion incontesté du Royaume d'Ars Rare.