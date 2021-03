Rip Them Off, le jeu de puzzle/Tower Defense s'annonce sur Nintendo Switch

Rip Them Off, derrière ce nom charmant (dépouillez-les en français) se cache un jeu de puzzle/Tower Defense avec une ambiance très minimaliste et inspirée des années 50. Le jeu s'annonce aujourd'hui sur Nintendo Switch pour une sortie le 25 mars prochain (ne vous fiez pas à la bande-annonce qui déclare le jeu comme étant déjà disponible) avec une bande-annonce spéciale pour la console hybride. Si vous êtes curieux du résultat d'un tel mélange des gens, la bande-annonce et les informations supplémentaires ci-dessous sont là pour vous :

Rip Them Off est un jeu hybride mêlant puzzle, gestion, optimisation et Tower Defense, le tout dans une ambiance jazzy et minimaliste.

Le Conseil attend de grandes choses* de Vous ! Dans chaque nouvelle ville, comblez rues et acheteurs de boutiques irrésistibles. Choisissez stratégiquement vos points de vente pour optimiser le trafic, maximiser vos profits et remporter des défis de plus en plus difficiles !

Achetez, vendez, oubliez et passez à la rue suivante.



*des Profits







Bienvenue [Insérez votre Patronyme Ici]. Nous sommes fiers¹ de vous compter parmi la Force de Vente de [Notre Nouveau Produit Révolutionnaire Ici]. Chez [Acronyme de la Société], nous sommes tous résolument persuadés que [Insérer ici une quelconque conviction exaltée], et nous savons que vous l’êtes aussi².



Notre Raison de vivre est la satisfaction de TOUS les consommateurs, et ce qu’il leur manque aujourd’hui pour être heureux, c’est un(e) [Marque en attente de Dépôt Légal]. L’équipe Marketing est formelle à ce sujet³.



En tant que maillon indispensable de notre Grande Famille⁴, c’est à vous de jouer.



¹ Le sentiment de fierté est un état naturel du Conseil et ne reflète nullement son opinion à l’égard des employés pris individuellement

² Référez-vous à la section 11b alinéa 12 de votre Contrat d’Embauche pour en savoir plus sur vos Nouvelles Opinions Personnelles Insoupçonnées.

³ Toutes pratiques de manipulation des masses par propagande et/ou matraquage publicitaire seraient purement fortuites.

⁴ [Nom de la Société] est une entité légale et non une organisation familiale. Voir section 154a de notre Code Révisé du Travail « Tempérer ses Droits et Privilégier ses Devoirs »





Choisir

Investir

Profiter

Un style de jeu inédit : Croisant des mécaniques de puzzle, de tower defense et de gestion avec une prise en main rapide et des sessions de jeu courtes, Rip Them Off offre de tout nouveaux défis.

Un design superbe : Évoquez votre "Mad Man" intérieur avec des graphismes et une bande-son inspirée par les années 50/60.

Un gameplay addictif : Chaque nouvelle ville apporte un challenge plus diablement difficile. Décrocherez-vous une promotion vers les métropoles les plus florissantes ?

Mettez vos amis au défi : Qui d’entre vous aura le moins de scrupules ? Challengez vos amis et/ou affrontez vos ennemis pour décrocher les meilleurs places au classement.

La Carte du Moment : Aiguisez votre sens du capitalisme en revisitant momentanément une Carte, cette fois sans limite d’objectif, mais avec de nouvelles interactions et zones d’influence qui vous tiendront en haleine.

Allez à votre propre rythme : Contrôlez le passage du temps pour vous assurer que vos stratégies se déroulent à la perfection.



Créez de nouvelles opportunités de ventes pour attirer les foules, amadouez le Conseil avec des profits indécents, et remportez des défis toujours plus ambitieux. Et surtout, quoiqu'il arrive…



Rip Them Off !*



*Dépouillez-les