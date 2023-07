RIN: The Last Child - Un monde magique se dévoile sur Nintendo Switch

Nouveau metroidvania à l'ambiance sombre développé par Space Fox Games, RIN: The Last Child vient de se dévoiler sur Nintendo Switch et supports concurrents. Attendu pour le 21 septembre 2023 , nous vous laissons découvrir le communiqué officiel ci-dessous.

A PROPOS DE RIN : LE DERNIER ENFANT

RIN : The Last Child est un conte de fées Metroidvania sombre qui combine astucieusement l'exploration et l'artisanat. Grâce à un système complexe de création et d'enchantement de sorts, chaque partie est unique. Incarnez RIN, une demi-déesse capable d'obtenir le pouvoir des aspects pour alimenter et développer sa magie. Explorez de vastes terres mythiques en découvrant les secrets cachés derrière les Aspects de la magie, ravivez vos pouvoirs mythiques, créez des sorts, affrontez de puissants boss qui étaient autrefois vos frères et sœurs, et embarquez pour sauver le monde.

RIN : LE DERNIER ENFANT - PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Fabriquez et enchantez des sorts - Trouvez des éclats d'aspect et des runes et utilisez-les pour créer des sorts ou des enchantements. Vous en avez assez des bons vieux missiles magiques ? Regardez autour de vous et vous trouverez sûrement des sorts plus créatifs qui conviendront à votre style de jeu.

Explorez le monde sombre et mystique des contes de fées - Des plaines volcaniques mortelles, des déserts au temps déformé, des jungles dangereuses peuplées de créatures mortelles et bien d'autres choses encore vous attendent dans ce monde dessiné à la main, que vous explorerez au fil de votre aventure. Les secrets que vous découvrirez ne dépendront que de la profondeur à laquelle vous serez prêt à plonger dans cet univers.

Combattez ou trompez vos adversaires - Découvrez de multiples façons d'achever vos ennemis, de les emprisonner ou d'éviter complètement les rencontres grâce au système complexe de création de sorts qui vous offre une flexibilité de combat et une liberté de jeu incroyables.

Découvrez la véritable nature de votre mission - Découvrez l'histoire racontée comme un mythe de la création où, sur les ordres du Créateur, vous venez à la vie avec pour mission d'essayer de retrouver vos frères et sœurs, chacun portant une parcelle du pouvoir magique du Créateur que vous êtes destiné à retrouver. Faites l'expérience d'une histoire qui se ramifie avec des fins différentes et découvrez votre véritable but.