RIN: The Last Child - Un nouveau metroidvania annoncé sur Nintendo Switch

Envie de découvrir un metroidvania à l'ambiance obscure et proposant un tout nouveau système de craft d'esprit ? RIN: The Last Child est le dernier projet signé Space Fox Games en présentation à la Gamescom. Pour en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ainsi qu'un premier communiqué officiel. RIN: The Last Child est attendu pour le premier trimestre de l'année 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

À PROPOS DE RIN : THE LAST CHILD

RIN : The Last Child est un conte de fées Metroidvania sombre qui combine habilement exploration et artisanat. Grâce à un système complexe de création et d'enchantement de sorts, chaque partie est différente. Incarnez RIN, une déesse démiurge capable d'obtenir le pouvoir des aspects pour alimenter et développer sa magie. Explorez de vastes terres mythiques en découvrant les secrets cachés derrière les aspects de la magie, ravivez vos pouvoirs mythiques et embarquez dans un voyage pour sauver le monde.

RIN : THE LAST CHILD - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Créez et enchantez des sorts - Trouvez des éclats d'aspect et des runes et utilisez-les pour créer des sorts ou des enchantements. Vous en avez assez des bons vieux missiles magiques ? Regardez autour de vous et vous trouverez sûrement des sorts plus créatifs qui conviennent à votre style de jeu.

Explorez le monde sombre et mystique des contes de fées - Des plaines volcaniques mortelles, des déserts au temps déformé, des jungles dangereuses remplies de créatures mortelles et bien d'autres choses encore vous attendent dans ce monde dessiné à la main au fil de votre aventure. Les secrets que vous trouverez ne dépendent que de la profondeur avec laquelle vous êtes prêt à plonger dans cet univers.

Combattez ou trompez vos adversaires - Découvrez de multiples façons d'achever vos ennemis, de les emprisonner ou d'éviter toute rencontre grâce au système complexe de création de sorts, qui vous offre une flexibilité de combat et une liberté de jeu incroyables.

Découvrez la véritable nature de votre mission - Retrouvez-vous au milieu d'un mythe de la création où, sur les ordres du Conteur des Contes, vous prenez vie et tentez de retrouver vos frères et sœurs demi-dieux, chacun porteur d'une partie du pouvoir magique du Conteur. Faites l'expérience d'une histoire ramifiée avec différentes fins qui dépendent de vos choix, et découvrez votre véritable objectif.

RIN : THE LAST CHILD - L'INTRIGUE



Un monde mythique autrefois parfait, aujourd'hui déstabilisé, et rempli de créatures dangereuses. Vos frères et sœurs ont été envoyés pour le sauver avant vous. Tous ont échoué. Le Conteur - le créateur autrefois puissant, désormais faible et incapable d'agir après avoir partagé tous ses pouvoirs magiques avec ses enfants. Et au milieu de tout cela, vous - RIN - le dernier enfant. Vous êtes le dernier espoir de votre père et du monde qui vous entoure, qui s'enfonce encore plus dans le chaos. Cependant, contrairement aux autres protagonistes héroïques, vous avez été envoyé dans cette quête sans aucun autre pouvoir que celui du libre arbitre. Ou peut-être possédez-vous le plus grand pouvoir de tous ? L'avenir le dira, car la réponse se trouve à la fin de votre voyage à la recherche de la liberté, de la vérité et du droit d'être votre propre personne.