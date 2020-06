Rigid Force Redux - Découvrez les deux premières missions en vidéo

Disponible depuis le 5 juin 202 0 sur Nintendo Switch, Rigid Force Redux propose aux joueurs de se plonger dans un shoot'em up spatial à scrolling horizontal qui rappellera avec beaucoup de nostalgie les titres parus sur Super Nintendo comme un certain Super R-Type. Disponible au prix de 17,99€ sur l'eShop de la console hybride, nous vous proposons de découvrir aujourd'hui les 2 premières missions du jeu, afin de vous faire un avis sur le gameplay ainsi que les graphismes du titre.

Développé par com8com1, un studio dirigé par Marcel Rebenstorf, qui a précédemment travaillé chez Ubisoft Blue Byte sur des titres tels que la série ANNO et Might and Magic Heroes Online, Rigid Force Redux insuffle une nouvelle vie au genre classique du jeu de tir à défilement latéral avec ses modèles 3D fabriqués à la main avec amour, ses environnements époustouflants, ses effets détaillés et sa bande-son Synthwave électrisante.

Rigid Force Redux est la version console largement améliorée de Rigid Force Alpha, auto-publiée par com8com1 sur Steam en août 2018. Entièrement redéveloppé dans le moteur Unity, Rigid Force Redux combine le gameplay original acclamé avec de nombreuses améliorations telles qu'un gameplay fluide à 60 FPS, un équilibrage de la difficulté largement amélioré et des visuels, des effets et des interfaces utilisateurs révisés.

Montez à bord du vaisseau spatial, Rigid Force Alpha, et naviguez à travers différents niveaux atmosphériques et faites face à un assaut d'ennemis, de la chair à canon de bas niveau aux boss tentaculaires. Rassemblez de nombreuses armes, dont un système de missiles améliorable et des "éclats de force", des unités supplémentaires réglables qui permettent aux joueurs de tirer dans plusieurs directions et de bloquer les tirs ennemis. Capturez les orbes d'énergie larguées par les ennemis pour augmenter l'alimentation de Rigid Force Alpha et déclenchez des explosions dévastatrices pour anéantir les ennemis à des moments critiques.