Rift Racoon : Incarnez un raton-laveur passe-partout sur Nintendo Switch

Envie de vous offrir une petite dose de plateformes cette semaine sur Nintendo Switch ? Eastasiasoft vient d'annoncer la sortie de Rift Racoon sur l'eShop de la console. Développé par Marcos Game Dev, ce titre vous proposera d'incarner un raton-laveur dans un univers rétro, ayant la capacité de se téléporter et de traverser la matière. A vous de faire preuve de précision lorsque vous utiliserez ses capacités. Proposé au prix de 4,99€, Rift Racoon sera disponible à compter du 12 mai 2021 .

Préparez-vous à des phases de plates-formes de précision intenses en incarnant un raton-laveur malicieux nommé Tucker qui possède une curieuse capacité : la téléportation ! Tucker a besoin de votre aide pour trouver le chemin de la maison et échapper au mystérieux robot qui ne le lâche pas d'une semelle. Utilisez ses griffes pour grimper aux murs, sauter par-dessus les pièges et les pics, vous téléporter à travers les barrières et bien plus encore dans 50 niveaux conçus à la main.



Tucker est peut-être mignon, mais les défis qu'il doit relever ne sont pas pour les âmes sensibles. Ces niveaux palpitants défieront même les aficionados de la plateforme les plus avancés ! Les commandes sont faciles à apprendre mais difficiles à maîtriser. À chaque échec, vous apprendrez de vos erreurs précédentes et vous vous remettrez rapidement en action. Aurez-vous les rayures nécessaires pour que Tucker s'en sorte vivant ?