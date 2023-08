Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles dévoile son trailer de lancement

Bien qu'elle ne soit pas la licence la plus connue de Nippon Ichi Software, Rhapsody a néanmoins su se créer un certain nombre de fans au fil des mois. Après Rhapsody: A Musical Adventure ressorti sur DS en 2009, NIS America nous propose de (re)découvrir les opus 2 et 3 de la licence avec la sortie de la compilation Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles. Disponible à partir du 1er septembre 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Partez pour de nouvelles aventures au sein de Marl Kingdom avec Rhapsody II: Ballad of the Little Princess et Rhapsody III: Memories of Marl Kingdom ! Rejoignez Kururu, la fille de Cornet et Ferdinand, alors qu'elle poursuit ses rêves d'amour véritable, et faites l'expérience de ces RPG classiques avec forte alors qu'ils prennent les devants de la scène ! Grâce à des visuels améliorés, une histoire qui fait chaud au cœur, une bande-son pleine de charme et une conclusion intense, Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles gagnera à coup sûr le cœur de tous lors de sa sortie occidentale tant attendue !