Revita s'offre une sortie physique sur Nintendo Switch

Sorti en avril 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Revita va bientôt avoir le droit à une version physique grâce à un partenariat entre Red Art Games, Dear Villager et BenStar. Attendu d'ici la fin de l'année 2023, le jeu aura le droit à deux éditions disponibles exclusivement sur la boutique de Red Art Games :

Vainquez vos ennemis, soignez-vous, et faites des sacrifices !

Échangez de la vie pour obtenir plus de puissance : vous infligerez beaucoup de dégâts, mais la mort ne sera jamais loin ! Trouvez le bon équilibre entre l'attaque et la défense, apprenez de vos erreurs et progressez dans la tour.

Des parties uniques

Combattez dans des salles générées aléatoirement : il existe une diversité quasi infinie de rencontres.

Des pouvoirs uniques

Déplacez-vous et tirez avec les deux sticks, faites des esquives, glissez sur les murs, récupérez des bonus et des objets dans chacune de vos parties et améliorez votre arsenal.

Personnalisez votre expérience de jeu

Essayez les nombreuses options disponibles qui vous permettront de personnaliser votre expérience de jeu selon vos désirs : ralentissez le temps, choisissez une couleur de contour pour vos ennemis afin de les rendre plus visibles, ou choisissez le degré d'aide à la visée qui vous semble le plus confortable.

Découvrez un monde mystérieux

Explorez une ligne de métro infestée de monstres et pleine de personnages hauts en couleur qui vous aideront dans votre aventure. Voyagez de station en station, prenez des ascenseurs qui vous mèneront toujours plus haut dans ce beffroi en changement constant.

Récupérez vos souvenirs

Un enfant sans nom et sans aucun souvenir se réveille dans le métro. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il doit atteindre le haut du beffroi. C'est là qu'il espère trouver des réponses. Sur sa route, il découvrira un monde mélancolique habité par des personnages masqués ainsi que des monstres. Et peut-être trouvera-t-il des réponses à la fin de son voyage.