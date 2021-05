Reverie Knights Tactics en marche direction la Nintendo Switch

Développé par 40 Giants Entertainment, Reverie Knights Tactics est un Tactical-RPG en 2D isométrique qui propose aux joueurs une histoire évolutive en fonction des choix effectués en jeu. Attendu pour cet automne sur Nintendo Switch et supports concurrents au prix de 24,99€, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Embarquez dans une expédition à la recherche de Lennorien, la cité elfique perdue depuis longtemps, pour sauver ceux que vous avez perdus, tout en combattant la menace des gobelins qui sème la terreur sur le continent ! Dirigez votre groupe de héros, chacun d'entre eux ayant des capacités et des compétences spéciales distinctes, vous permettant d'utiliser de multiples stratégies de combat pour vaincre vos ennemis. Découvrez un monde fantastique avec une exploration approfondie des cartes et des scénarios dans un style roman visuel d'aventure épique ! Fabriquez de nouveaux objets et accessoires à partir des trésors que vous collectez et utilisez-les comme avantage tactique à chaque fois que vous configurez vos personnages.



Caractéristiques principales :