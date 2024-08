Revenge of the Savage Planet annoncé sur PC et consoles

Après Journey to the Savage Planet paru en 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Raccoon Logic (précédemment Typhoon Studios) est de retour pour nous présenter la suite du jeu, sobrement intitulée Revenge of the Savage Planet. Au menu, une version améliorée du concept du jeu original, avec en prime un affichage en vue à la 3ème personne. Attendu dans le courant de l'année 2025 sans plus de précisions, nous ne savons pas encore si la Nintendo Switch sera un des supports prévu par les développeurs. Réponse dans quelques semaines !

Dans Revenge of the Savage Planet, vous serez évincé sans cérémonie de votre mission de colonisation de l'espace après que les autorités aient jugé l'exploration spatiale bien trop coûteuse et difficile, et qu'elles aient fini par vous rendre inutile pendant vos 80 années de cryo-sommeil. Ainsi, échoué sur une planète étrangère avec rien d'autre que votre intelligence et tout ce que vous pouvez récupérer dans le paysage vibrant, vous partirez à l'aventure pour explorer de nouvelles terres étranges, collectant et fabriquant de nouveaux équipements dans le but de rentrer chez vous.

Jouable en solo et en coopération, vous pouvez vous lancer dans Revenge of the Savage Planet avec un ami, un partenaire ou un ennemi mortel (nous ne jugerons pas), soit dans la même pièce avec la coopération en écran partagé, soit à travers le mystère des internets sur la plateforme de votre choix avec le crossplay.