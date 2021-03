Réussir : Code de la Route - Nouvelle Edition bientôt en version boîte sur PS4 et Nintendo Switch

Si vous passez votre permis ou que vous comptez le faire un jour, il existe d'innombrables livres et applications pour vous aider. Mais ils ne sont pas toujours très clairs. Heureusement sur console, il existe Réussir : Code de la Route qui se prépare à sortir une nouvelle édition 100% conforme aux dernières réformes et qui contient près de 3 700 questions/réponses officielles (soit 500 de plus que l'édition actuelle) rédigées par des formateurs d’auto-école diplômés d’État. Un titre sérieux mais pas austère qui inclut des parcours personnalisés, un mode Examen (pour se mettre en condition) mais aussi un jeu complet façon party game jouable seul ou à plusieurs et incluant des tas de mini-jeux. Retrouvez ci-dessous la présentation officielle du titre et tous les détails.

Réussir : Code de la Route - Nouvelle Edition est attendu en magasin sur PS4 et Nintendo Switch (et en version téléchargeable sur PC) le 29 avril prochain .

​