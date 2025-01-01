Reus 2 - L'âge de glace s'invite en DLC
Sorti en octobre 2025 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Reus 2 se présente comme un God-Game où vous incarnez des géants veillant à l'épanouissement de la civilisation. Si vous souhaitez prolonger l'expérience, sachez que le premier DLC du jeu, Ice Age, est désormais disponible en téléchargement au tarif de 7,79€. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouveautés proposées dans ce DLC :
Remplissez l'univers avec encore plus de vie dans Reus 2 : l'âge de glace !
Recréez l'ère glaciaire préhistorique avec cette toute nouvelle extension, remplie de nouvelles biotica avec des synergies uniques.
- Nouveau biome - Toundra de l'âge de glace
- Variation d'Aegir, le puissant géant de glace
- Plus de 40 nouveaux biotica, y compris des apex et des cohortes
- De nouveaux archétypes à jouer comme Évolution et 'Disparu', qui s'appuient sur les premiers biotica pour améliorer les futurs dans les autres âges.
Nouveaux dirigeants
4 nouveaux dirigeants à découvrir! Voyez comment leurs personnalités et leurs désirs changent la direction de l'humanité :
- Le peintre - Veut débloquer le plus de choses possible
- Le général - Gagne des bonus pour l'armée
- Le poète - Améliore les projets
- Le malfaisant- prospère dans un monde détestable
Nouvelles ères
Il y a également 4 nouvelles ères à découvrir dans le développement de l'humanité, offrant de nouvelles d'opportunités de créer des mondes florissants ou de conduire l'humanité vers une fin spectaculaire !
- L'ère du chasseur - Les cultures ne poussent pas facilement sous ce climat et les humains doivent chasser pour survivre.
- Les Lumières – Esprits débordants d’idées, embrassez l’ère de l’invention !
- Guerre nucléaire - Créez des armes nucléaires et faites potentiellement exploser la planète entière.
- Âge de la découverte - Une planète pleine de biomes et d'aventures, les humains adorent collectionner les bizarreries.