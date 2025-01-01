Reus 2 - L'âge de glace s'invite en DLC

Sorti en octobre 2025 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Reus 2 se présente comme un God-Game où vous incarnez des géants veillant à l'épanouissement de la civilisation. Si vous souhaitez prolonger l'expérience, sachez que le premier DLC du jeu, Ice Age, est désormais disponible en téléchargement au tarif de 7,79€. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouveautés proposées dans ce DLC :

Remplissez l'univers avec encore plus de vie dans Reus 2 : l'âge de glace !

Recréez l'ère glaciaire préhistorique avec cette toute nouvelle extension, remplie de nouvelles biotica avec des synergies uniques.

Nouveau biome - Toundra de l'âge de glace

Variation d'Aegir, le puissant géant de glace

Plus de 40 nouveaux biotica, y compris des apex et des cohortes

De nouveaux archétypes à jouer comme Évolution et 'Disparu', qui s'appuient sur les premiers biotica pour améliorer les futurs dans les autres âges.

Nouveaux dirigeants

4 nouveaux dirigeants à découvrir! Voyez comment leurs personnalités et leurs désirs changent la direction de l'humanité :

Le peintre - Veut débloquer le plus de choses possible

Le général - Gagne des bonus pour l'armée

Le poète - Améliore les projets

Le malfaisant- prospère dans un monde détestable

Nouvelles ères

Il y a également 4 nouvelles ères à découvrir dans le développement de l'humanité, offrant de nouvelles d'opportunités de créer des mondes florissants ou de conduire l'humanité vers une fin spectaculaire !