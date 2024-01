Retro Mystery Club Vol. 2: The Beppu Case annoncé sur Nintendo Switch

Après avoir proposé aux joueurs Retro Mystery Club Vol.1: The Ise-Shima Case en septembre dernier sur l'eShop de la Nintendo Switch, Shinyuden est de retour en 2024 avec l'annonce de Retro Mystery Club Vol. 2: The Beppu Case. Attendu sur Nintendo Switch et PC dans le courant du printemps, nous vous laissons découvrir les premières informations sur le jeu ci-dessous.

À PROPOS DE CE JEU

Jouez au dernier épisode de cette série rétro et ces mystères qui parcourent le Japon !

Cette fois, la scène se déroule à Beppu, dans la préfecture d'Oita !

Là-bas, les cœurs qui se croisent ne peuvent s'empêcher de se tordre...

Découvrez la vérité derrière une mort mystérieuse avec votre jeune détective, Ken !

Rencontrez une série de personnages intrigants dans ce drame plein de suspense et découvrez la vérité sur cette affaire. Rencontrez Soichiro Anan, le chef d'une célèbre famille d'artisans du bambou à Beppu, et sa femme, Midori, ainsi que leur fidèle gouvernante, Mitsu, et la séduisante Tokiko...

Le dessinateur de manga Kiyokazu Arai poursuit son travail sur la série et a dessiné tous les personnages.

Prologue :

Beppu, préfecture d'Oita... Dans ce lieu pittoresque, un événement artistique sans précédent, Technomix, est organisé dans l'espoir de fusionner l'artisanat traditionnel du bambou de Beppu avec l'art numérique le plus récent.

Soichiro Anan, chef d'une importante famille d'artisans du bambou, travaille avec Artenova, un groupe d'art numérique de pointe. La nouvelle de leur collaboration se répand rapidement et suscite l'impatience. Cependant, à l'approche de l'événement, toute cette attention fait d'eux l'objet de jalousie et de ressentiment. Leurs détracteurs sont de plus en plus nombreux et le harcèlement se transforme bientôt en menaces de mort.

Dans le même temps, en reconnaissance de vos résultats d'enquête uniques, vous et votre jeune inspecteur, Ken, êtes dépêchés en urgence à Oita et chargés de renforcer la sécurité de l'événement. En empathie avec les t