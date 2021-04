Retro Machina - Une aventure 100% mécanisée débarque en mai sur Nintendo Switch

Développé par Orbit Studio, Retro Machina est un nouveau titre vous proposant d'incarner un petit robot dans un monde où l'humanité a disparu. Banni par ses pairs et endommagé, il devra à la fois trouver un moyen de se réparer, et découvrir les mystères qui englobent Endeavor City, la dernière ville de la planète. Disponible à partir du 12 mai sur Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Une seule ville demeure sur la planète et désormais, seuls des robots la peuplent. Protégée par un dôme de verre, Endeavour se dresse au milieu d'une zone autrefois pleine de vie où des robots ouvriers font leur maximum pour la garder entretenue. Afin de la garder en bon état, chaque robot doit effectuer son travail avec perfection et toutes les défaillances trouvées sont rejetées.

Envoyé à la décharge pour mauvais fonctionnement, un simple robot ouvrier se lance dans une quête pour se réparer. Mais la ville perçoit désormais cet ouvrier loyal comme une menace, et tous les robots et défenses qui protègent Endeavour se sont retournés contre leur ancien camarade. Doté de la capacité unique de contrôler les diverses machines de la cité, y compris tous les robots qui se dressent sur son chemin, ce petit Robot est embarqué dans une mission pour trouver un moyen de se réparer et de trouver de la vie intelligente.

Cependant, il semblerait que toute vie la intelligente a disparu. Seuls demeurent les robots programmés pour garder la ville propre et bien entretenue pour la population, laquelle reste introuvable.