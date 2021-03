Retro Machina s'offre un nouveau trailer et une démo sur Steam

Développé par Orbit Studio et édité par Super.com, Retro Machina s'est offert un tout nouveau trailer mettant en avant son gameplay. Attendu dans le courant du printemps sur Nintendo Switch et autres supports concurrents, une démo est d'ores et déjà accessible sur Steam si vous souhaitez en découvrir davantage. En attendant, nous vous laissons visionner la vidéo ci-dessous.

Dans Retro Machina, les joueurs se retrouvent à explorer un monde depuis longtemps dépourvu d'humanité, dans les chaussures de métal d'un minuscule robot qui cherche un moyen de se réparer et de trouver des réponses au grand mystère : "Qui a construit cet endroit, et pourquoi ?". Les joueurs devront aider le courageux protagoniste de retour à Endeavor City à aller au fond des choses en prenant le contrôle de son parent mécanique et en se frayant un chemin à travers cinq biomes magnifiques et uniques, en résolvant des énigmes, en évitant les pièges et en évitant les blessures - ou pire.

Caractéristiques :

Disparu : Humanité - Endeavor City est consciencieusement entretenue par une flotte de robots dévoués qui veillent à ce que tout soit en ordre pour leurs maîtres humains... Seulement, aucun humain n'a été vu depuis très, très longtemps. C'est à vous d'aller au fond de cette énigme et de percer le mystère !



Quelqu'un d'autre ne peut pas le faire ? - Utilisez vos capacités de piratage pour manipuler et contrôler vos ennemis, les transformer en alliés utiles ou les monter les uns contre les autres ! Certaines énigmes ne peuvent tout simplement pas être résolues tout seul, et il n'y a aucune honte à demander - ou simplement à exiger - l'aide de copains électroniques mieux équipés pour la situation.



L'avenir est sombre et beau - Explorez cinq biomes entièrement uniques, dessinés à la main, dont les laboratoires nucléaires abandonnés, la ville atomique délabrée, la nation marine humide et sauvage (vraiment, vraiment humide maintenant) et l'intimidante et mystérieuse montagne Serendipity.



Inspiré par les grands - Le monde de Retro Machina est exactement ce qui est écrit sur l'étain, s'inspirant des grands noms de la science-fiction comme Arthur C. Clarke, Isaac Asimov et le légendaire artiste futuriste Jacque Fresco.

La démo jouable de Retro Machina est maintenant disponible pour Windows PC via Steam, avec un lancement complet sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch prévu pour le printemps 2021.