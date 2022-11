Retro Goal sera disponible à temps pour la Coupe du Monde sur Nintendo Switch

Alors que les joueurs sont entrain de s'arracher les exemplaires de FIFA 23 tous supports confondus, et que les journalistes se questionnent sur la légimité de diffuser ou non la coupe du monde en France, Les développeurs de New Star Games préparent tranquillement le terrain pour la sortie de Retro Goal sur Nintendo Switch. Mélangeant l'action de l'arcade avec l'aspect gestion pour former son équipe parfaite, le titre sera disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch avant le lancement de la Coupe du Monde.

Retro Goal vous permet de jouer à votre façon. De la passe hollywoodienne à la balle de l'hôpital, en passant par le absolute screamer ou le simple tap-in, vos compétences le jour du match correspondront-elles à votre savoir-faire managérial ? Êtes-vous un grand manager ou allez-vous perdre le vestiaire ? Et surtout, ce nouvel attaquant que vous venez de signer pourra-t-il jouer par une nuit froide et humide à Stoke? Avec des graphismes inspirés des jeux de football les plus appréciés de l'ère 16 bits et la précision de l'écran tactile moderne et des commandes Joy-Con™, vous marquerez but après but avec une précision au pixel près. Choisissez l'une des 496 équipes jouables parmi 24 des ligues préférées du monde et recrutez les superstars, les professionnels et les têtes brûlées qui vous mèneront à la victoire - puis prenez le contrôle total sur le terrain et faites en sorte que chaque touche compte !