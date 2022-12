Retro Goal - Entretien avec le créateur du jeu Simon Read

Retro Goal est un jeu de gestion d'équipe de football dans lequel vous pourrez disputer des matchs avec un gameplay très arcade qui rend hommage aux jeux de sports de l'ère 16 bits. Dans la droite lignée de leur précédente production, New Star Manager, Retro Goal se veut aussi complet qu'addictif. Nous avons pu nous entretenir à l'écrit avec Simon Read, le créateur du jeu et lui poser quelques questions.

D'où vient l'inspiration de créer un jeu mélangeant à la fois du management et du football style arcade ?

Dès les premières versions de New Star Soccer (Ndlr : L'ancienne série de jeux de football développée par New Star Games) je voulais réaliser des jeux de sport avec plus de profondeur que de simples éléments de RPG intégrés au gameplay. Cette profondeur est quelque chose que j'aime intégrer à tous mes projets.