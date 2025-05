RÉTRO DÉCOUVERTE - SAISONS 1 & 2 LES ORIGINES bientôt disponible chez Omaké Books

L'avantage du rétrogaming, c'est que ça attire les joueurs de tous les âges, et sur Youtube, les amoureux du genre ont l'occasion de retrouver Edward et ses amis depuis 2016 dans sa web-série Rétro Découverte. Si vous souhaitez pousser l'expérience plus loin pour découvrir les coulisses de la web-série, Omaké Books vient d'annoncer son prochain livre dénommé RÉTRO DÉCOUVERTE - SAISONS 1 & 2 LES ORIGINES. Proposé au prix de 10,90€, l'ouvrage sera proposé à partir du 22 mai 2025 sur la boutique en ligne de l'éditeur.

« Pour les plus assidus d’entre vous, vous n’êtes pas sans savoir que les deux premières Saisons étaient bien différentes de ce qu’est aujourd’hui Rétro Découverte, précise Edward. C’était plus amateur, avec des épisodes moins denses et des sujets parfois survolés. Mais c’est quelque chose qu’in a pu me réclamer de temps à autres. Même si regarder mes anciennes vidéos est une entreprise assez éprouvante, puisque je n’y discerne que des défauts, il y avait pourtant bien des choses à raconter. »

Le résultat est l’ouvrage que vous tenez entre les mains, un véritable voyage au cœur de contrées vidéoludiques tantôt méconnues, tantôt célèbres, à travers une cinquantaine de jeux vidéo. De Rail Chase à The Legend of Zelda : Ocarina of Time, en passant par Gobliiins, Altered Beast, Shinobi, Castlevania, Earthworm Jim, Super Mario Land, Donkey Kong Country ou encore les jeux français méconnus La Chose de Grotemburg, Peur sur Amityville, Le Pacte (signé Eric Chahi) et Le Manoir de Mortevielle.

POINTS FORTS