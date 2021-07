Retour vers le futur : on a retrouvé un film oublié issu du vieux jeu d'arcade de Nintendo, Wild Gunman

Wild Gunman est un jeu de tir né sur borne d'arcade sorti en 1974 que beaucoup de joueurs connaissent grâce à son apparition dans Retour vers le Futur II même s'il a connu aussi son heure de gloire avec sa version NES jouable au NES Zapper, sortie en 1984 . Ce que l'on a tendance à oublier c'est que le jeu, créé par Gunpei Yokoi, le papa des Game & Watch ou encore du Game Boy, utilisait initialement des vidéos plein écran avec des acteurs en chair et en os et non des sprites comme sur NES. C'était donc un véritable petit film interactif qui se déroulait sous les yeux du joueur qui devant la borne d'arcade tenait dans ses mains un pistolet à lumière, en attendant le bon moment pour tirer sur l'écran (dès que les yeux des tireurs sauvages clignotaient.) Il y avait quatre scénarios possibles avec des séquences, des histoires et des tireurs différents de façon à varier les plaisirs et à surprendre les joueurs. Ces quatre scénarios utilisaient chacun deux bobines 16 mm. Le problème c'est que près de 50 ans plus tard, ces bobines deviennent non seulement difficiles à trouver mais elles se dégradent.

Heureusement, il y a des passionnés comme un certain Ben Solovey (que vous pouvez suivre sur Instagram) qui a réussi à mettre la main sur deux bobines composant l'intégralité du quatrième scénario de Wild Gunman. Il a déjà partagé quelques images de sa trouvaille sur els réseaux et on espère en découvrir plus sur ce véritable petit morceau de l'histoire de Nintendo.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

It's M-Fing happening!



If you have Instagram, follow "thefairshot." pic.twitter.com/1kb9Ya8nim — "Critical Kate" Willært ???????? (@katewillaert) July 1, 2021