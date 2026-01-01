Résumé du Super Rare Summer Showcase 2026

L'éditeur et distributeur Super Rare Originals / Super Rare Games s'est offert hier un showcase dédié à ses dernières sorties, sobrement intitulé Super Rare Summer Showcase. Nous vous laissons visionner ce dernier ci-dessous.

Super Rare Originals et Super Rare Games ont organisé aujourd’hui un « Summer Showcase » au cours duquel ont été dévoilés deux tout nouveaux jeux et des informations sur des titres récemment sortis, notamment Teeto, disponible dès aujourd’hui ! Une promotion « Steam Publisher Sale » est également en cours, avec des réductions sur vos jeux Super Rare Originals préférés.