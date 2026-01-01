Résumé eastasiasoft Showcase Printemps / Été 2026

L'éditeur eastasiasoft reste encore très prolifique en 2026 en terme de sortie de jeux sur Nintendo Switch et supports concurrents. En ce mois de juin, ils nous ont proposé leur Spring & Early Summer 2026 Showcase qui propose de découvrir dès à présent, et dans quelques semaines pas moins de 21 nouveaux titres. Nous vous laissons la vidéo de présentation ci-dessous ainsi qu'un bref résumé des titres annoncés sur consoles Nintendo.

Hakuoki Memoirs: Drifting Clouds - Début 2027

- Début 2027 Incantatio - Disponible - €24.99

- Disponible - €24.99 Söldner-X 2: Final Prototype Definitive Edition - Disponible - €14.99

- Disponible - €14.99 Atomic Owl - Disponible - €12.99

- Disponible - €12.99 Super Woden Rally Edge - Été 2026

- Été 2026 Shockwave Triggers - Été 2026

- Été 2026 Secret Paws - Cozy Apartments - 10 Juin 2026 - €4.99

- 10 Juin 2026 - €4.99 Grand Vegas Casino - 17 Juin 2026 - €4.99

- 17 Juin 2026 - €4.99 Rat Protocol - 24 Juin 2026 - €4.99

- 24 Juin 2026 - €4.99 Clarity: The Seven Demons of Vanguardia - 1er Juillet 2026 - €9.99

- 1er Juillet 2026 - €9.99 Blast'N Bounty - 2026

- 2026 Formido - The Darkness Remembers - 2026

- 2026 The Fissure - Été 2026 - €4.99

- Été 2026 - €4.99 The Promise Tree of Alden - 2026

- 2026 Wake Up, Lia! - Été 2026

- Été 2026 Hot Stakes Casino - Slot Machines - 2026

- 2026 Mate'Morphosis - 2026

- 2026 Samurai Zan - 2026

- 2026 Hector's Quest: Vermillia's Castle - 2026

- 2026 Dancin' Divas - 2026