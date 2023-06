RESISTOR met la gomme destination la Nintendo Switch

PQube et le développeur Long Way Home viennent de dévoiler le fruit de leur nouvelle collaboration : RESISTOR, un jeu se présentant comme un RPG d'aventure narratif. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous. A noter que nous n'avons pas de date de sortie pour le moment.

Vivez l'expérience d'une course infernale, d'une exploration en monde ouvert et de combats de véhicules explosifs ! Constituez votre équipe et découvrez une histoire pleine de rebondissements en luttant contre une mégacorporation oppressive et son énigmatique directeur. Un monde ouvert imaginé de toutes pièces - Prenez la route et traversez des déserts brûlés par le soleil à bord de votre véhicule ou débarquez pour explorer des avant-postes poussiéreux et des agglomérations urbaines.

- Collectionnez les tenues, les pièces de véhicules, les thèmes musicaux et bien plus encore ! Visitez votre garage pour personnaliser presque tous les aspects de votre pilote et de votre monture. Long Way Home - Un nouveau développeur britannique composé de vétérans de l'industrie ayant déjà travaillé sur des jeux AAA tels que Mass Effect Trilogy, Star Wars : The Old Republic et Days Gone.