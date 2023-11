RESISTOR dévoile un nouveau trailer

PQube et le développeur Long Way Home viennent de dévoiler un tout nouveau trailer de RESISTOR, un jeu se présentant comme un RPG d'aventure narratif. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir la vidéo ci-dessous. A noter que nous n'avons pas de date de sortie pour le moment.

Vivez l'expérience d'une course infernale, d'une exploration en monde ouvert et de combats de véhicules explosifs ! Constituez votre équipe et découvrez une histoire pleine de rebondissements en luttant contre une mégacorporation oppressive et son énigmatique directeur.