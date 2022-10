Le nouveau Resident Evil Showcase vous fera trembler dès jeudi

Quoi de mieux que la fin du mois d'octobre pour faire frissonner les joueurs avec de bons vieux zombies ? Promis à l'occasion du TGS, Capcom vient d'annoncer que son prochain Resident Evil Showcase se déroulera dans la nuit du 20 au 21 octobre à minuit heure française (23h00 BST). Au menu, de nouvelles informations sur le Remake de Resident Evil 4, ainsi que Resident Evil Village Gold Edition. D'autres annonces sont également au programme. On espère côté Nintendo la confirmation des dates de sorties des derniers remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 3, et pourquoi pas de nouveaux jeux comme un Resident Evil Revelations 3 ?

En attendant d'avoir toutes les réponses durant cette nuit de l'horreur, nous vous laissons découvrir ci-dessous le teaser du show.