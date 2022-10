Resident Evil. Des Zombies et des Hommes Vol 2 - Patrick Hellio revient pour un nouvel ouvrage consacré à la licence de Capcom

A l'approche de Halloween, un peu de lecture et des zombies ça ne se refuse pas. Third Editions vous propose de découvrir dès à présent leur nouvel ouvrage RESIDENT EVIL. DES ZOMBIES ET DES HOMMES - VOLUME 2 signé Patrick Hellio. Au programme, 344 consacrées à Resident Evil 6, Resident Evil : Revelations 2, Resident Evil 7, Resident Evil Village ainsi que Resident Evil 2 et Resident Evil 3, mais aussi des nouveaux longs-métrages et de la mouture en réalité virtuelle de Resident Evil 4.

Comme la plupart des ouvrages, RESIDENT EVIL. DES ZOMBIES ET DES HOMMES - VOLUME 2 est proposé en version classique, ainsi qu'en édition First Print sur la boutique de Third éditions.

Description de l'ouvrage En plus de vingt-cinq ans, Resident Evil aura écrit une page majeure de l’histoire du jeu vidéo, prônant une approche fondamentalement ludique, décomplexée, mais aussi régulièrement jouissive de l’épouvante à la mode interactive. Au sein de ce quart de siècle si riche en retournements de situation, mutations et autres changements de perspective au sein même de la série, le présent ouvrage se focalise sur la période contemporaine, durant laquelle Resident Evil aura démontré comme jamais la plasticité de ses formes et atmosphères. L'édition First Print (nombre d'exemplaires limité) comprend : Le livre Resident Evil. Des zombies et des hommes - Volume 2

Une couverture exclusive de Nicolas Côme

Une jaquette réversible reprenant la couverture de l'édition classique

Un ex-libris de Nicolas Côme

Le livre au format numérique (ePub)