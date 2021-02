Resident Evil - De l'autre côté du mouroir se dévoile aux éditions Pix'n Love

Même si la licence Resident Evil n'a pas acquis ses lettres de noblesses sur consoles Nintendo, il faut admettre que bien des épisodes ont filé la pétoche aux joueurs que ce soit sur GameCube, ou plus récemment sur Nintendo Switch avec la sortie des épisodes 4, 5 et 6. La licence ayant débutée en 1996, l'auteur Alex Aniel s'est donné pour objectif de recueillir un maximum de témoignages des personnalités ayant contribué à la création et au succès de la licence.

Du sauvetage de Capcom jusqu'à la nouvelle génération de jeux post-Resident Evil 4, les différents témoignages ont été rassemblés dans un livre se prénommant Resident Evil - De l’autre côté du mouroir, et qui sera disponible en mai 2021 chez les éditions Pix'n Love en 2 versions :

Plongez de l’autre côté du « mouroir », et découvrez les coulisses inédites de la série d’horreur Resident Evil, l’une des franchises les plus populaires du jeu vidéo, mais aussi l’une des plus innovantes et influentes de tous les temps. Pendant près de deux ans, l’auteur et spécialiste Alex Aniel a interviewé de nombreuses personnalités clés ayant œuvré sur la saga phare de Capcom au cours de ses dix premières années d’existence. Tokuro Fujiwara, Yoshiki Okamoto, Shinji Mikami et Hideki Kamiya, créateurs légendaires, livrent ainsi de nombreux secrets sur la conception de Resident Evil. Quelles sont ses origines ? Comment son succès inattendu a-t-il sauvé Capcom ? Pourquoi la série a-t-elle connu diverses difficultés au début du nouveau millénaire ? Pour quelle raison une nouvelle génération de créateurs a-t-elle vu le jour après la sortie, historique, de Resident Evil 4 ? Resident Evil – De l’autre côté du mouroir retrace le développement de chaque épisode sorti entre 1996 et 2006. Riche de commentaires fascinants issus des créateurs eux-mêmes, l’ouvrage dévoile la façon dont la société japonaise en général, et les grandes tendances de l’industrie en particulier, ont influencé leur travail, ouvrant la voie à des avancées, tant artistiques que techniques, qui ont permis à la série de s’imposer comme l’une des franchises désormais incontournables de la pop culture contemporaine.

Source : Editionspixnlove