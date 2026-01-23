Resident Evil Code Veronica en développement pour 2027 ?

Les insiders qui gravitent autour de la licence Resident Evil commencent à s'affoler. Alors que dans un peu plus d'un mois nous pourrons découvrir Resident Evil Requiem sur Nintendo Switch 2, les insiders quant à eux ont l'œil fixé sur l'avenir de la licence. Dusk Golem est l'un d'entre eux, et avait déjà spéculé il y a un moment sur l'arrivée prochaine du remake de Resident Evil Code Veronica avec un budget alloué équivalent aux gros opus de la licence.

Aujourd'hui c'est un autre Insider, Nate The Hate, plutôt reconnu dans le milieu, qui indique avoir lui-aussi entendu que le remake de Resident Evil Code Veronica était bien en chantier, et que Capcom viserait une sortie pour le premier semestre 2027. Comme d'habitude, méfiance avec les insiders, rien ne vaut les communiqués officiels.