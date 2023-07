Resident Evil 4 : un fan réalise un impressionnant remake en 2D

Il existe des jeux dont l'impact est tellement fort qu'ils bouleversent non seulement les joueurs mais l'industrie des jeux vidéo toute entière. Resident Evil 4 est clairement un de ces jeux. Il y a un avant et un après Resident Evil 4.

Tous les joueurs qui ont découvert le jeu sur GameCube début 2005 en ont forcément gardé un souvenir impérissable tant le jeu provoquait des émotions fortes que l'on n'avait jusque-là jamais ressenties manette en main.

Resident Evil 4 est un jeu incroyable qui a réussi à redéfinir les conventions qui régissaient la saga Resident Evil, en imposant de nouvelles normes comme le premier opus l'avait fait en 1996 sur Playstation. Depuis, le jeu a été porté sur de nombreuses plateformes et surtout, il a bénéficié cette année d'un somptueux remake disponible sur de nombreuses plateformes dont la PS4 et la Xbox One mais pas la Nintendo Switch.

Si on vous en reparle aujourd'hui, c'est parce que le jeu est revenu dans l'actualité d'une façon inattendue. En effet, un fan nommé DooMero vient de publier une vidéo de son projet de remake, ou plutôt de demake, pour ne pas dire de 2Dmake de Resident Evil 4. Il s'agit d'une version 2D du jeu d'origine qui s'évertue à reproduire en 2D l'intégralité de l'expérience originale avec un luxe de détails tout simplement phénoménal. Le résultat est vraiment impressionnant tant on croirait voir une version NDS ou PsOne de Resident Evil 4 avec des décors reproduits fidèlement en 2D mais aussi des séquences de jeu, avec même les bruitages, les musiques d'ambiance et les cut-scènes vidéo qui se déclenchent au même moment que dans le jeu original.

Il n'y a pas à dire, c'est un travail d'orfèvre. Le jeu est actuellement en développement avec le moteur GZDoom, très apprécié des moddeurs et des fans de Doom et DooMero espère proposer prochainement une démo en téléchargement. En attendant, retrouvez une vidéo de gameplay de plus de 30 minutes ci-dessous et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Notez que vous pouvez retrouver plusieurs opus de Resident Evil sur Nintendo Switch : Resident Evil, Resident Evil 0, Resident Evil 4, Resident Evil 5 et Resident Evil 6 ainsi que les deux épisodes de Resident Evil Revelations. Par ailleurs, vous pouvez retrouver aussi les derniers opus de la saga en version CLOUD : Resident Evil 7, Resident Evil 2, Resident Evil 3 et Resident Evil Village.

Source : Nintendolife