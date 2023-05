REPLIKATOR - Un nouveau shooter en vue top-down disponible sur Nintendo Switch

Si vous aimez les shooter en vue Top-Down, REPLIKATOR devrait potentiellement vous intéressé. Sorti sur l'eShop de la Nintendo Switch ce 26 mai au petit prix de 7,99€, nous vous laissons visionner ci-dessous son trailer de présentation.

REPLIKATOR est un jeu de tir à perspective isométrique présentant des éléments rogue-like et prenant place dans une station spatiale scientifique abandonnée.

Incarnez un mercenaire galactique et affrontez des hordes de robots déments et de monstres ectoplasmiques. Explorez une mystérieuse station scientifique et découvrez les secrets du projet REPLIKATOR.

Livrez des combats dynamiques où il vous faudra toujours rester en mouvement et viser juste pour survivre. L’emplacement des pièces, des ennemis et des pièges est déterminé par la génération procédurale, de sorte que chaque partie recèle un nouveau défi !

Caractéristiques :