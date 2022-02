Le DJ Remute propose de découvrir ses albums Technoptimistic The Cult of Remute sur cartouches Super Nintendo et SEGA Mega Drive

Si l'on sait que de temps en temps, certains passionnés se donnent pour objectif de sortir des jeux vidéo actuels sur nos bonnes vieilles consoles 8 et 16 bits, le DJ Remute vient de proposer à ses fans une nouvelle extravagance en partenariat avec Strictly Limited Games.

Strictly Limited Games est heureux d'annoncer sa coopération avec l'artiste de musique techno et DJ allemand Remute pour créer des versions spéciales des albums musicaux "Technoptimistic" et "The Cult of Remute" sur des cartouches rétro. Les éditions limitées des albums rétro comprenant des objets de collection physiques exclusifs seront disponibles en précommande chez Strictly Limited Games à partir du 20 février.

Éditions limitées des albums de Retro Music

Pour célébrer l'œuvre de Remute, Strictly Limited Games proposera des versions spéciales limitées de deux des albums exceptionnels de Remute - chacun étant accompagné d'une chanson bonus exclusive sur le CD inclus, spécialement créée pour cette sortie. Les collectionneurs enthousiastes et les passionnés de musique techno auront la chance de se procurer une édition limitée chez Strictly Limited Games, dès le début des précommandes cette semaine, le dimanche 20 février.

Technoptimistic est un étonnant album de cartouches techno compatible avec la console classique 16 bits Sega Mega Drive / Sega Genesis. Il comprend 16 titres uniques (dont deux sont des titres bonus QR code) avec un large éventail d'ambiances différentes à apprécier.

L'album de musique rétro Technoptimistic sera disponible au prix de 54,99 €, limité à 1 999 exemplaires et comprendra les éléments suivants : Technoptimistic sur une cartouche compatible avec Sega Mega Drive / Sega Genesis

L'album sur CD, incluant le titre bonus exclusif "Volatile".

Un poster réversible

Une carte d'autographe signée de la main de l'artiste

Un magnifique vaisseau spatial-papercraft

Un manuel