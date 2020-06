Remothered : Broken Porcelain vous fera hurler fin août sur Nintendo Switch

Suite de Remothered : Tormented Fathers étant paru le 30 août 2019 sur Nintendo Switch, Remothered : Broken Porcelain s'apprête à vous replonger dans l'horreur à partir du 25 août sur ce même support.Toujours développé par Stormind Games, nous vous laissons ci-dessous le dernier trailer en date ainsi qu'un communiqué.

Imaginé et conçu par Darril Arts et développé par Stormind Games, Remothered: Broken Porcelain fait suite à Remothered: Tormented Fathers, qui avait été acclamé par la critique. Le nouvel opus délivre une histoire encore plus torturée et palpitante que son prédécesseur et présente beaucoup d’améliorations, incluant un nouveau gameplay et des éléments narratifs qui plongeront les joueurs dans une expérience incroyablement immersive et terrifiante.

Reprenant l’histoire de Rosemary Reed et de sa quête vers la vérité à propos de Celeste, le jeu introduit aussi une nouvelle protagoniste, Jennifer qui n’est armée que de son intelligence et de ses propres ressources pour échapper aux horreurs qui l’attendent dans l’Ashmann Inn. Le nouveau trailer révèle également les secrets majeurs auxquels les joueurs devront faire face dans leur quête pour survivre envers et contre tout et présente un gameplay intense lors des phases furtives, des personnages captivants et de nombreuses mécaniques de survie.